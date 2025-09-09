Logo SportMediaset
Ciclismo, direttore della Vuelta: "La corsa non si ferma, l'obiettivo è arrivare a Madrid"

09 Set 2025 - 23:30
© Getty Images

"La Vuelta non si fermerà e ripartirà domani. Il nostro obiettivo è di portare la corsa a Madrid". Lo ha detto il direttore della Vuelta di Spagna Javier Guillen al termine della tappa odierna, neutralizzata ai meno 8 dalla conclusione a causa di una protesta dei pro Pal sul traguardo di Mos. Si tratta della seconda volta in questa edizione in cui la Vuelta viene fermata prima dell'arrivo dei ciclisti a causa delle proteste dei manifestanti, che hanno preso di mira il team Israel-Premier Tech, chiedendone il ritiro dalla corsa. La squadra ha preso provvedimenti nei giorni scorsi togliendo il nome 'Israel' dalle maglie. La Vuelta si concluderà domenica con la passerella finale in programma nella capitale spagnola. 

