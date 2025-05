Ciclismo: annullata la Gran Fondo 'Giro del Cigno'

Annullata la Gran Fondo 'Giro del Cigno - Città di Larino" gara ciclistica in programma il prossimo 22 giugno. Lo rende noto Lorenzo Gammieri, presidente della società sportiva 'Fly Bike' di Larino (Campobasso). "L'evento, frutto di mesi di pianificazione, coordinamento con enti e autorità e di significativi investimenti economici e umani - spiega in una nota - non potrà svolgersi a causa del parere negativo espresso da Anas. Il rifiuto è motivato dalla necessità di garantire la piena percorribilità della statale 87 Sannitica, parte del tracciato di gara, attualmente unica alternativa praticabile alla statale 647 Fondo Valle del Biferno, oggetto di importanti lavori di manutenzione. La presenza di cantieri e sensi unici alternati - fa sapere Gammieri - ha spinto Anas a negare l'autorizzazione all'utilizzo delle strade statali per l'evento, in quanto fondamentali per eventuali deviazioni del traffico in caso di emergenze". "Tuttavia - prosegue - riteniamo che soluzioni alternative fossero possibili, attraverso un confronto più ampio e costruttivo. Un evento di tale rilevanza per il ciclismo molisano e per la promozione del territorio avrebbe meritato maggiore attenzione, anche da un punto di vista politico e istituzionale. Manifestazioni di questo tipo non sono semplici gare sportive, ma opportunità di valorizzazione turistica, economica e culturale per l'intera regione".