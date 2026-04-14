Champions, la Uefa respinge il reclamo del Barcellona: "Protesta inammissibile"

La squadra di Diego Simeone ha vinto 2-0 al Camp Nou la scorsa settimana e il Barcellona si è lamentato per un episodio in cui il difensore dell'Atletico Marc Pubill ha toccato il pallone con la mano dopo che sembrava aver ricevuto un rinvio dal fondo del portiere. Il 9 aprile il Barcellona aveva presentato una protesta sulla decisione dell'arbitro di non assegnare il rigore, ritenendo che avesse avuto "un impatto diretto sull'andamento della partita e sul suo risultato".