Rugby, Mondiali jr: Italia supera Georgia 43-19, ora finale per il nono posto

13 Lug 2026 - 19:04
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Serviva una grande reazione dopo un primo girone tra alti e bassi, ed è arrivata: l'Italia U20 di rugby batte nettamente la Georgia padrona di casa 43-19 nella semifinale del torneo 9°-12° posto del Junior World Championship. Gli Azzurrini, a segno con 7 mete (6 trasformate) più un piazzato di Andretti, andranno a giocarsi il nono posto nella finale di sabato alle ore 18.30. Il successo dei ragazzi di Andrea Di Giandomenico è maturato fin da subito, con uno strepitoso parziale di 19-0 fissato nei primi 10 minuti di gioco. Da lì gli Azzurrini hanno gestito la reazione georgiana e dominato il match.

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