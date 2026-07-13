Buonfiglio: "Sinner fenomeno, si percepisce la sua cura dei dettagli"

13 Lug 2026 - 21:59
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"Tanto di cappello a Sinner, è un fenomeno. Ieri ho detto che era un uomo d'acciaio, ma ha anche tanti sentimenti verso la sua famiglia e il suo team. La cosa più bella è stata vivere il percorso che Jannik ha fatto ed è uno dei privilegi che ho in quanto presidente del Coni. Si percepisce la cura del dettaglio, l'attenzione alle minime cose, una determinazione non comune e la consapevolezza di essere forte, ma sempre rispettando l'avversario". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della prima giornata del tabellone principale del Wta 125 di Roma, torna sul trionfo dell'azzurro a Wimbledon. Buonfiglio, poi, sottolinea di aver "fatto i complimenti a Binaghi perché il tennis non è solo una fucina di campioni e valori, ma anche una fucina di iniziative di rendimento, di economia e di immagine. La Fitp è una federazione di altissimo livello professionale e professionistico", conclude il numero uno del Coni.

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