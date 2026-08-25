Ciclismo: Mondiali MTB in val di Sole, oggi prove e cerimonia apertura

25 Ago 2026 - 08:00
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Il conto alla rovescia è terminato. Da oggi al 30 agosto la val di Sole, in Trentino, ospiterà i Mondiali Uci di mountain bike: 17 i titoli in palio in 5 categorie. Domani l'assegnazione delle prime medaglie, da oggi gli allenamenti sui tracciati di cross country ed e-mountain bike cross country. La pista Black Snake di Daolasa di Comezzadura, dopo avere superato i rigidi controlli degli ispettori Uci, è stata praticamente 'blindata' per permettere ai rider di gareggiare in totale sicurezza visto che la pendenza in alcuni tratti raggiunge anche il 40 per cento. Oggi dalle 9 alle 12 scenderanno in pista, alternandosi, uomini e donne di tutte le categorie. Un primo assaggio del tracciato soprattutto per gli atleti che domani saranno protagonisti del Team Relay, la staffetta a squadre dove ogni Nazione schiererà due atleti, un uomo e una donna, per ciascuna categoria: Elite, U23 e Juniores. Gli occhi saranno subito puntati sui padroni di casa dell'Italia, argento mondiale lo scorso anno in Svizzera. Alle 13 toccherà invece agli specialisti dell'e-mountain bike. In pista i grandi protagonisti della disciplina: il francese Jérôme Gilloux, campione del mondo per la prima volta proprio in val di Sole nel 2021, gli azzurri Daniele Braidot e Mirko Tabacchi e i padroni di casa Martino Fruet e Anna Oberparleiter. Alle 18 la cerimonia di apertura a Malè dove sfileranno le delegazioni di 52 Paesi. Tra gli ospiti il vice presidente dell'Uci, Enrico Della Casa.

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