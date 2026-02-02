Caso Rebecca Passler, cos'è il letrozolo e perché è vietato: il precedente Sara Errani

In quel caso la federazione internazionale (Itf) stabilì che all'origine di tutto c'era stata una contaminazione alimentare legata a un piatto di tortellini fatti in casa dalla mamma dell'atleta, che assumeva il farmaco da diverso tempo. Errani, parlando della vicenda, sottolineò che il letrozolo "non ha effetti dopanti sulle atlete" e che "la sua assunzione era stata involontaria e legata a una contaminazione del cibo". Inizialmente Errani fu squalificata per due mesi. Poi, dopo il ricorso della Nado Italia, il Tas di Losanna portò la squalifica a dieci mesi.