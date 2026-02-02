Pallavolo: sabato e domenica la Final Four di Superlega a Casalecchio

Presentata questa mattina, presso la sede della Regione Emilia Romagna a Bologna, la Final Four di Superlega maschile di volley, che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 febbraio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno: a sfidarsi, a partire dalle 15.30 del sabato, Trento-Piacenza e Verona-Perugia. Domenica, alle 18, la Finale. "Sarà record di incassi", ha dichiarato il presidente della Lega volley maschile Massimo Righi, che ha presentato l'evento insieme all'assessora allo sporto e al turismo della Regione Roberta Frisoni, all'ad della Lega Fabio Fistetto, all'ambassador della Lega Volley Matteo Piano, al Vice presidente della Fipav e commissario straordinario del comitato Emilia Romagna Massimo Sala, all'assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi e al sindaco di Casalecchio Matteo Ruggeri.