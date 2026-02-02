Milano-Cortina, c'è il primo caso di doping: la biatleta azzurra Passler trovata positiva al letrozolo
Il controllo è stato effettuato fuori dalle competizioni: la sostanza può essere utilizzata per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti
Primo caso doping ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 a quattro giorni dalla cerimonia di apertura. Si tratta di un'azzurra, l'atleta del biathlon Rebecca Passler, 24enne di Anterselva. La Passler è risultata positiva al letrozolo a un controllo fuori dalle competizioni. Si tratta di un inibitore dell'aromatasi (un enzima chiave nella sintesi degli estrogeni) di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa ma può essere utilizzato per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti.
IL PROFILO
Rebecca Passler è nipote d'arte. Suo zio è Johan ha vinto due bronzi olimpici e quattro medaglie iridate tra cui un doppio oro in staffetta. Prova per la prima volta il biathlon verso gli otto anni. In carriera può vantare ben cinque podi ai Mondiali juniores, tra cui il primo posto firmato nella 4x6 km femminile all'edizione statunitense di Soldier Hollow 2022. L'esordio in Coppa del Mondo avviene a fine novembre 2021 nella tappa di Ostersund, in Svezia. Il suo miglior risultato a livello individuale risale a dicembre 2025, quando arriva 11.a nella mass start francese di Annecy-Le Grand Bornand. Un piazzamento eguagliato poi a inizio 2026 in Turingia in occasione della sprint di Oberhof.