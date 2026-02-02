Milano-Cortina, c'è il primo caso di doping: la biatleta azzurra Passler trovata positiva al letrozolo

IL PROFILO

Rebecca Passler è nipote d'arte. Suo zio è Johan ha vinto due bronzi olimpici e quattro medaglie iridate tra cui un doppio oro in staffetta. Prova per la prima volta il biathlon verso gli otto anni. In carriera può vantare ben cinque podi ai Mondiali juniores, tra cui il primo posto firmato nella 4x6 km femminile all'edizione statunitense di Soldier Hollow 2022. L'esordio in Coppa del Mondo avviene a fine novembre 2021 nella tappa di Ostersund, in Svezia. Il suo miglior risultato a livello individuale risale a dicembre 2025, quando arriva 11.a nella mass start francese di Annecy-Le Grand Bornand. Un piazzamento eguagliato poi a inizio 2026 in Turingia in occasione della sprint di Oberhof.