Caso curling, il dt Mariani: "Mia figlia convocata per scelta tecnica"

22 Gen 2026 - 10:06
Marco Mariani © FISG

Marco Mariani © FISG

La Federghiaccio fa muro attorno a Marco Mariani, dt del curling, che in un'intervista a La Stampa ha spiegato i motivi per i quali ha convocato per Milano-Cortina 2026 la figlia 19enne a discapito della veterana Romei che ieri si era lamentata delle modalità. Per Mariani si è trattato di "una scelta squisitamente tecnica". Il dt, che si dice amareggiato per come viene dipinta la diciannovenne: "Non merita di essere trattata come una raccomandata. Avrei dovuto non convocarla solo perché porta il mio stesso cognome? Sarebbe stato discriminante".

Nessun nepotismo, dunque, ma una decisione figlia dei risultati deludenti del "gruppo storico", reduce da quello che Mariani definisce senza mezzi termini un "tracollo" agli ultimi Europei. L'esclusione della Romei, comunicata telefonicamente ("comprendo la sua amarezza, ma è stata una decisione che mi è costata molto"), nasce proprio da questo calo di rendimento e da un limite tattico: Angela copre un solo ruolo, mentre Rebecca garantisce quella duttilità fondamentale per una riserva olimpica come già avevamo spiegato ieri.

curling
milano cortina 2026

