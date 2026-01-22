Caso curling, il dt Mariani: "Mia figlia convocata per scelta tecnica"

La Federghiaccio fa muro attorno a Marco Mariani, dt del curling, che in un'intervista a La Stampa ha spiegato i motivi per i quali ha convocato per Milano-Cortina 2026 la figlia 19enne a discapito della veterana Romei che ieri si era lamentata delle modalità. Per Mariani si è trattato di "una scelta squisitamente tecnica". Il dt, che si dice amareggiato per come viene dipinta la diciannovenne: "Non merita di essere trattata come una raccomandata. Avrei dovuto non convocarla solo perché porta il mio stesso cognome? Sarebbe stato discriminante".