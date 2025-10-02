Canoa, Mondiali slalom: Ceccon esce in semifinale nel C1. Oro Gestin

Si entra nel vivo dei Campionati del Mondo di canoa slalom in corso a Sydney (Australia) Nella quarta giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium, assegnate le medaglie del C1 maschile e femminile, dopo le semifinali del mattino. Niente da fare per i due italiani ancora impegnati nella prova maschile. Paolo Ceccon (Carabinieri) esce di scena in semifinale con il tempo di 107.64, complice anche un tocco alla 20; out al penultimo atto anche Martino Barzon (Aeronautica Militare) con il crono di 108.44 dopo due penalità per 4 secondi complessivi. A vincere è il francese Nicolas Gestin (97.13) davanti al britannico Ryan Westley (98.03) e all'australiano Kaylen Bassett (98.74). Al femminile eliminazione in semifinale per Marta Bertoncelli (Carabinieri), che dopo due tocchi alla 3 e alla 5 chiude la prova in 125.76, mentre Elena Borghi (Carabinieri) esce di scena con il tempo di 175.69, sul quale pesa la penalità di 50 secondi per il salto della porta numero 15. In finale trionfa la polacca Klaudia Zwolinska (108.49), precedendo sul podio Alsu Minazova (AIN) in 112.88 e la brasiliana Ana Satila (112.98).