Atletica, Jacobs: "Sto bene, è tornata la voglia di riprendere tutto"

"Fisicamente sto bene, Paolo Camossi mi ha trasmesso la voglia di rialzarmi e di andare a riprendermi tutto. Stiamo lavorando, abbiamo iniziato a gareggiare e questo era il passo più importante: volevamo capire dove migliorare ancora". Lo ha detto Marcell Jacobs a margine di un incontro al Jacobs Center di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. "L'obiettivo è tra tre mesi, abbiamo tempo per sistemare i dettagli, ma fisicamente mi sento molto bene. So che è un percorso che non inizia e finisce quest'anno, ma terminerà nel 2028 dopo Los Angeles: cerchiamo di fare tutto nel miglior modo possibile", ha aggiunto il velocista azzurro. Jacobs ha poi guardato al prossimo appuntamento agonistico: "Il 4 giugno è una gara in casa, quasi una finale olimpica per tutte le persone che ci saranno e per il livello di atleti presenti. Guarderò il mio, non voglio pensare a un tempo ma correggere gli errori fatti a Savona".