Scherma, CdM fioretto femminile: vittoria per Batini a Busan, terza Favaretto

Risuona ancora l'Inno di Mameli nella gara delle fiorettiste, e c'è sempre una Martina sul gradino più alto del podio. Dopo Favaretto nel debutto a Palma de Maiorca, oggi è stata Martina Batini a conquistare l'oro nella seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Busan. La 36enne toscana dei Carabinieri - mamma, ingegnere e campionessa d'Europa due stagioni fa - ha trionfato in Corea, accompagnata sul podio proprio da Martina Favaretto, stavolta terza classificata. Per l'Italia del CT Simone Vanni, insomma, un'altra grande prova di forza. Firma d'autore per Martina Batini, alla 18^ medaglia della carriera in Coppa del Mondo e alla terza vittoria nel circuito iridato che arriva otto anni e mezzo dopo l'ultima volta per lei (era maggio 2017, nel Grand Prix di Shanghai). Eppure la giornata d'oro dell'azzurra era iniziata nel segno del brivido: primi due turni contro avversarie coreane e doppio sospirone finale, con il 15-14 in avvio contro Kim e un altro successo sempre all'ultima e decisiva stoccata su Park. In fiducia, e decisa a prendersi il podio che le era sfuggito all'esordio in Spagna, la carabiniera toscana ha superato la statunitense Weintraub (15-9) e la canadese Harvey (15-11), ottenendo così la certezza della medaglia. Batini ha poi vinto il derby azzurro di semifinale contro Martina Favaretto per 15-10, arrivando così a giocarsi l'ultimo atto con la giapponese Yuka Ueno. Una finale dominata, chiusa con il punteggio di 15-3, che ha fatto risuonare anche a Busan le note dell'Inno di Mameli.