Scherma, CdM fioretto femminile: vittoria per Batini a Busan, terza Favaretto

06 Dic 2025 - 13:02

Risuona ancora l'Inno di Mameli nella gara delle fiorettiste, e c'è sempre una Martina sul gradino più alto del podio. Dopo Favaretto nel debutto a Palma de Maiorca, oggi è stata Martina Batini a conquistare l'oro nella seconda tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Busan. La 36enne toscana dei Carabinieri - mamma, ingegnere e campionessa d'Europa due stagioni fa - ha trionfato in Corea, accompagnata sul podio proprio da Martina Favaretto, stavolta terza classificata. Per l'Italia del CT Simone Vanni, insomma, un'altra grande prova di forza. Firma d'autore per Martina Batini, alla 18^ medaglia della carriera in Coppa del Mondo e alla terza vittoria nel circuito iridato che arriva otto anni e mezzo dopo l'ultima volta per lei (era maggio 2017, nel Grand Prix di Shanghai). Eppure la giornata d'oro dell'azzurra era iniziata nel segno del brivido: primi due turni contro avversarie coreane e doppio sospirone finale, con il 15-14 in avvio contro Kim e un altro successo sempre all'ultima e decisiva stoccata su Park. In fiducia, e decisa a prendersi il podio che le era sfuggito all'esordio in Spagna, la carabiniera toscana ha superato la statunitense Weintraub (15-9) e la canadese Harvey (15-11), ottenendo così la certezza della medaglia. Batini ha poi vinto il derby azzurro di semifinale contro Martina Favaretto per 15-10, arrivando così a giocarsi l'ultimo atto con la giapponese Yuka Ueno. Una finale dominata, chiusa con il punteggio di 15-3, che ha fatto risuonare anche a Busan le note dell'Inno di Mameli. 

Grande prestazione anche di Martina Favaretto arrivata già al suo 16° podio in Coppa del Mondo. La corsa della veneta della Fiamme Oro è scattata con le vittorie sulla hongkonghese Chan (15-10) e sulla francese Patru (12-7). Negli ottavi l'azzurra si è imposta per 15-10 sulla britannica Stutchbury, conquistando l'accesso alla zona medaglie grazie al 15-7 con cui nei quarti ha battuto la giapponese Komaki Kikuchi. La 24enne di Noale si è fermata solo al cospetto della compagna Batini (15-10), in una semifinale tutta in casa Italia che ha sancito per Martina Favaretto il secondo podio consecutivo in questa stagione dopo la vittoria di Palma de Maiorca nella gara del debutto. Ottima prova anche per Anna Cristino, che ha chiuso ai piedi del podio: 6° posto per la 23enne carabiniera fermata solo dalla nipponica Ueno, mentre ha chiuso 14^ Irene Bertini che aveva vinto il derby con la capitana Arianna Errigo (17^ classificata). A seguire: 20^ Elena Tangherlini, 22^ Francesca Palumbo, 28^ Giulia Amore, 29^ Carlotta Ferrari, 38^ Martina Sinigalia e 52^ Aurora Grandis. La tappa coreana di Coppa del Mondo di fioretto femminile si chiuderà domani con la prova a squadre. Nella notte italiana, il team azzurro debutterà contro la vincente di Gran Bretagna-Austria e si schiererà con il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino.

