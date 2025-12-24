Logo SportMediaset

Biathlon: federazione Norvegia, autopsia Bakken sarà eseguita in Italia

24 Dic 2025 - 23:22

L'autopsia sul corpo del biatleta Sivert Bakken, trovato morto ieri nella sua camera d'albergo in Trentino dove stava passando alcuni giorni di riposo con alcuni compagni di squadra, verrà svolta in Italia durante il periodo natalizio. Lo annuncia la federazione norvegese di biathlon, chiarendo in una nota che "solo la polizia e le autorità forensi saranno in grado di stabilire la sequenza degli eventi e la causa del decesso". Quando Bakken è stato trovato morto "indossava una maschera per l'altitudine" ma la federazione "al momento non è a conoscenza delle circostanze relative all'acquisizione e all'uso di questa maschera".

