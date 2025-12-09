Biathlon: dodici convocati per la tappa di Coppa del mondo a Hochfilzen

Archiviata la positiva trasferta d'apertura della stagione di Coppa del mondo a Oestersund con il bilancio di una vittoria e tre podi complessivi, la squadra italiana si dirige verso Hochfilzen, sede della seconda tappa stagionale. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato i seguenti atleti: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Samuela Comola, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler fra le donne e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni, Patrick Braunhofer e il debuttante assoluto Christoph Pircher fra gli uomini. Il ventiduenne altoatesino del gruppo Milano Cortina 2026, originario di Merano e tesserato per le Fiamme Oro, è reduce dal positivo fine settimaa in Ibu Cup, dove si è piazzato quarto nella pursuit e ottavo nella sprint. Il programma si aprirà venerdì 12 dicembre con le sprint (uomini ore 11.20, donne alle ore 14.15), seguite sabato 13 dicembre dalla pursuit maschile (ore 12.00) e dalla staffetta femminile (ore 14.15), chiusura domenica 14 dicembre con la staffetta maschile (ore 12.00) e la pursuit femminile (ore 14.45).