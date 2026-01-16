Logo SportMediaset

Biathlon: consegnata a Hofer argento Mondiali di Khanty Mansiysk 15 anni dopo

16 Gen 2026 - 12:41
La Federazione Internazionale del Biathlon (IBU) ha consegnato a Lukas Hofer nel corso di una cerimonia tenutasi a Ruhpolding la medaglia di argento conquistato dall'italiano nella mass start maschile dei Mondiali di Khanty Mansiysk (Rus) risalenti al 2011, gara vinta inizialmente da Evgeny Ustyugov, che è stato definitivamente squalificato per avere violato le norme antidoping. Il carabiniere di San Lorenzo in Sebato è stato così promosso di una posizione, mentre la vittoria è stata assegnata al norvegese Emil Svendsen. "Anche se è passato tanto tempo sono ugualmente contento di questo riconoscimento - ha detto Lukas -, è quantomeno il segnale che l'IBU prosegue la sua lotta contro il doping". 

