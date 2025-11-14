Basket, Virtus-Maccabi: per la Questura "si può svolgere regolarmente"

"Per la Questura di Bologna la partita di basket Virtus-Maccabi si può svolgere regolarmente in città nella data prevista". Lo precisa la stessa Questura, dopo la notizia pubblicata sulle pagine bolognesi di Repubblica, su una richiesta di rinvio del match di Eurolega tra la squadra bolognese e quella di Tel Aviv, in programma il 21 novembre a Bologna, con annunciate contestazioni degli attivisti per la Palestina. "In sede di analisi preventiva della gestione dell'ordine pubblico ci si è limitati ad evidenziare le necessarie misure che andranno adottate in relazione alle preannunziate manifestazioni di protesta", spiega la Questura.