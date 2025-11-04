Basket: Veljko Mrsic nuovo allenatore Dinamo Banco di Sardegna

La Dinamo Banco di Sardegna ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Veljko Mrsic. L'allenatore croato, 54 anni, originario di Spalato, approda a Sassari portando con sé una lunga esperienza maturata in una carriera da giocatore e da tecnico che include quattro titoli nazionali e la panchina della nazionale della Croazia. Mrsic, nato il 13 aprile 1971, è cresciuto nel Cibona Zagabria, dove ha vinto cinque campionati, prima di proseguire la carriera in Spagna e in Italia. Nel 1999 ha conquistato lo Scudetto con la Pallacanestro Varese, quello della "stella", al fianco di Gianmarco Pozzecco e Andrea Meneghin. Dopo esperienze a Girona, Granada, Spalato, Ulkerspor e Kiev, ha chiuso la carriera da giocatore nel 2005. Da allenatore ha iniziato proprio a Spalato, poi a Varese nel 2007, prima del ritorno in patria dove ha guidato Cibona e Cedevita Zagabria, vincendo in totale tre campionati e tre coppe di Croazia. Nel 2017 è approdato in Spagna al Bilbao Basket, mentre tra il 2019 e il 2022 ha diretto la nazionale croata. Con lo Zadar ha conquistato nel 2021 campionato e coppa nazionale, e successivamente ha allenato il Rio Breog n in Liga ACB, riportando il club galiziano ai vertici. Nella passata stagione è tornato al KK Split, conducendo la squadra fino alla finale scudetto contro lo Zadar. "Mrsic è stato un grande giocatore e un tecnico di livello internazionale - ha dichiarato il direttore sportivo Mauro Sartori -. Ha maturato esperienze importanti in campionati competitivi come quello spagnolo, è un allenatore che sa coniugare disciplina e dialogo, e siamo convinti che possa dare alla squadra la scossa giusta in un momento delicato. È un profilo conosciuto e rispettato, con la leadership necessaria per guidare il gruppo verso una svolta positiva".