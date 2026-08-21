Tennis: Cincinnati, Fils sfida Cobolli in semifinale

Arthur Fils, numero 21 del mondo, si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati, dopo aver sconfitto agevolmente l'argentino Thiago Agustin Tirante (n.50) con il punteggio di 6-3, 6-2 nei quarti. Il francese affronterà Flavio Cobolli - con il qiale é in vantaggio per due vittorie a zero negli scontri diretti -, che ieri ha eliminato in rimonta lo statunitense Tommy Paul. Fils, 22 anni, é il primo francese a raggiungere tre semifinali di un Masters 1000 in una singola stagione dai tempi di Guy Forget, nel 1991.