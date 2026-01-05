Logo SportMediaset

BASKET

Basket: Trapani ko 20-0 a tavolino contro la Virtus Bologna

Petrucci: "Spero Trapani vada a giocare in Champions e campionato"

05 Gen 2026 - 17:12
Sconfitta a tavolino contro la Virtus Bologna per la Trapani Shark. Lo ha deciso il giudice sportivo. Il club siciliano aveva comunicato alla Federbasket e, per conoscenza, alla Lega basket l'impossibilità di partecipare alla gara di serie A del 4 gennaio per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti però dalla Lba "non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate". Ne deriva - si legge in una nota della Fip - "la perdita della gara e omologazione della stessa con il risultato di 20-0 con obbligo del Trapani Shark di pagamento dell'ammenda di Euro 50.000,00 prevista per la prima rinuncia alle gare". "Ci auguriamo la regolarità del campionato e che Trapani vada a giocare sia in Champions League sia in campionato - le parole del presidente delle Federbasket Gianni Petrucci a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 - Da quest'anno sono cambiate le cose per il basket e il calcio: ci sono organi superiori ed esterni e la Federazione può parlare attraverso solo documenti. Quest'anno è entrata un'autorità esterna, voluta dal governo che controlla i conti. La federazione agisce su documenti e notizie dall'Agenzia delle Entrate. Il mio compito e la mia esperienza suggeriscono di non dare giudizi personali. Ci vorrebbe più controllo preventivo per casi di questo tipo? Questa è una frase che si usa ogni volta che fallisce una società. Quando una squadra si iscrive e ritiene di avere tutti i documenti in regola, la federazione non può fare nulla - spiega - Nel calcio è già fallita una squadra di Serie C, il Rimini. Non esiste un controllo preventivo di fronte a un'iscrizione a un campionato".

L'Olimpia fa pokerissimo, battuta Udine sulla sirena. Cade Brescia, rinviata Trapani-Virtus

basket
trapani

