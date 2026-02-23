Rugby, Sei Nazioni: distorsione alla spalla sinistra per Capuozzo

23 Feb 2026 - 14:25

Ange Capuozzo, uscito al minuto 71 del match contro la Francia, ha riportato un trauma distorsivo dell'articolazione acromio-claveare della spalla sinistra. Lo rende noto lo staff medico della Nazionale di rugby in un bollettino medico al termine di Francia-Italia valido per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. Il giocatore rientrerà al suo club di appartenenza e seguirà il percorso di riabilitazione programmato in accordo tra gli staff medici dello Stade Toulosain e della Nazionale Maschile. 

