Basket: prima Italia di Banchi, mini raduno il 20 ottobre

15 Ott 2025 - 14:05

Inizia da Roma il ciclo tecnico di Luca Banchi. Prima dell'esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027 in programma il 27 novembre a Tortona contro l'Islanda, il ct della nazionale di basket ha convocato 15 atleti per un mini raduno che si svolgerà nella Capitale dal 20 al 22 ottobre e che avrà come epilogo un allenamento contro la Rsr Sebastiani Rieti, formazione di Serie A2. I convocati sono Gregorio Allinei (Guardia, Ferraroni Juvi Cremona), Andrea Calzavara (Playmaker, Old Wild West Udine), Guglielmo Caruso (Centro, Napolibasket), Matteo Cavallero (Guardia/Ala, Wegreenit Milano), Ethan Esposito (Ala, Valtur Brindisi), Francesco Ferrari (Ala, Gesteco Cividale del Friuli), Filippo Gallo (Playmaker, Estra Pistoia), Andrea Loro (Guardia/Ala, Gruppo Mascio Orzinuovi), Leonardo Okeke (Centro, S. Bernardo Cantù), Luca Possamai (Centro, Libertas Livorno 1947), Alvise Sarto (Ala, Flats Service Fortitudo Bologna), David Torresani (Playmaker/Guardia, Nutribullet Treviso), Liam Udom (Ala, Rsr Sebastiani Rieti), Nicolò Virginio (Ala, Victoria Libertas Pesaro), Federico Zampini Playmaker, Tezenis Verona)

