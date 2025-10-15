Basket: prima Italia di Banchi, mini raduno il 20 ottobre

Inizia da Roma il ciclo tecnico di Luca Banchi. Prima dell'esordio ufficiale nelle qualificazioni al Mondiale 2027 in programma il 27 novembre a Tortona contro l'Islanda, il ct della nazionale di basket ha convocato 15 atleti per un mini raduno che si svolgerà nella Capitale dal 20 al 22 ottobre e che avrà come epilogo un allenamento contro la Rsr Sebastiani Rieti, formazione di Serie A2. I convocati sono Gregorio Allinei (Guardia, Ferraroni Juvi Cremona), Andrea Calzavara (Playmaker, Old Wild West Udine), Guglielmo Caruso (Centro, Napolibasket), Matteo Cavallero (Guardia/Ala, Wegreenit Milano), Ethan Esposito (Ala, Valtur Brindisi), Francesco Ferrari (Ala, Gesteco Cividale del Friuli), Filippo Gallo (Playmaker, Estra Pistoia), Andrea Loro (Guardia/Ala, Gruppo Mascio Orzinuovi), Leonardo Okeke (Centro, S. Bernardo Cantù), Luca Possamai (Centro, Libertas Livorno 1947), Alvise Sarto (Ala, Flats Service Fortitudo Bologna), David Torresani (Playmaker/Guardia, Nutribullet Treviso), Liam Udom (Ala, Rsr Sebastiani Rieti), Nicolò Virginio (Ala, Victoria Libertas Pesaro), Federico Zampini Playmaker, Tezenis Verona)