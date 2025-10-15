Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, le carte Nba tornano firmate da Topps

15 Ott 2025 - 16:05
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Fanatics Collectibles e la National Basketball Association (NBA) annunciano il ritorno di Topps come licenziatario ufficiale ed esclusivo delle carte collezionabili NBA. Il leader mondiale nel settore delle trading card - per la prima volta dalla stagione 2009/10 - riporta all’interno del proprio portfolio le carte ufficiali NBA con il lancio di Topps Basketball 2025-26, che sarà disponibile dal 24 ottobre su Topps.com, nei negozi specializzati e presso i principali rivenditori in tutto il mondo.

La collezione Topps Basketball 2025-26 include i giocatori delle 30 squadre NBA e alcune leggende del basket. Tra gli atleti in esclusiva con Fanatics Collectibles figurano LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg e Dylan Harper, mentre tra le leggende Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade e molti altri. Grazie a questa collaborazione, Fanatics Collectibles – che vanta partnership dirette con oltre 300 giocatori e leggende NBA – durante l’intera stagione offrirà ai fan esperienze coinvolgenti.

“In Fanatics Collectibles tutto ciò che facciamo nasce dalla nostra passione per questo mondo e dall’impegno costante nel migliorare l’esperienza dei collezionisti. Il lancio della nuova licenza NBA segna un momento storico per la nostra azienda” ha dichiarato Mike Mahan, CEO di Fanatics Collectibles. “Continuiamo a sviluppare formati innovativi e interattivi che rendono le carte sempre più uniche e desiderabili, a partire dalle Topps Rookie Debut Patch Autograph in edizione unica (1/1) e dalle Gold NBA Logoman Patch in edizione limitata. Questi oggetti da collezione accendono la passione dei fan e dei collezionisti di sempre e, allo stesso tempo, permettono a una nuova generazione di appassionati di sentirsi più vicina che mai ai propri campioni NBA preferiti”.

“La partnership tra NBA e Fanatics Collectibles e il ritorno di Topps nel mondo del basket rappresentano un’evoluzione nel modo in cui coinvolgiamo i fan e ci approcciamo al mercato del collezionismo” ha affermato Matt Holt, Executive Vice President, Head of Merchandising Partnerships NBA. “Queste carte uniscono memorabilia fisica e storytelling, sottolineando il nostro impegno nel creare esperienze avvincenti e significative per i fan e i collezionisti”. 

Il 21 ottobre, in concomitanza con l’inizio della regular season, verranno lanciate altre due novità: Topps Rookie Debut Patch e Gold NBA Logoman Patch. La Topps Rookie Debut Patch è un patch unico, che viene applicato sulla maglia del giocatore durante la sua partita di debutto, in seguito viene rimosso, autenticato, firmato dal giocatore e inserito in una Topps Rookie Debut Patch Autograph card 1/1, che sarà poi inclusa in un prodotto Topps.

Durante la stagione NBA 2025-26, le maglie dei vincitori del premio Kia NBA Most Valuable Player, Kia Rookie of the Year e Kia Defensive Player of the Year 2024-25 presenteranno sul retro la Gold NBA Logoman Patch. Anche questi patch verranno poi applicati sulle carte e la stessa procedura sarà adottata anche nelle stagioni successive.

A partire dal 23 ottobre, Topps e NBA celebreranno questa partnership con una serie di eventi per i fan presso i negozi NBA in tutto il mondo: New York, Los Angeles, Parigi e il Fanatics Collectibles Store di Londra ospiteranno attività speciali, omaggi e altre sorprese dedicate a tutti gli appassionati di basket.

Ultimi video

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:18
La leggenda del kickboxing Petrosyan combatterà match d'addio il 22/11 a Milano
16:07
Rugby: Torino si prepare ad ospitare gli azzurri per test match con gli Springboks
16:05
Basket, le carte Nba tornano firmate da Topps
15:14
Rugby: addio a Remo Zanatta, morto a 94 anni il più anziano degli azzurri
14:05
Basket: prima Italia di Banchi, mini raduno il 20 ottobre