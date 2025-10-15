Basket, le carte Nba tornano firmate da Topps

“In Fanatics Collectibles tutto ciò che facciamo nasce dalla nostra passione per questo mondo e dall’impegno costante nel migliorare l’esperienza dei collezionisti. Il lancio della nuova licenza NBA segna un momento storico per la nostra azienda” ha dichiarato Mike Mahan, CEO di Fanatics Collectibles. “Continuiamo a sviluppare formati innovativi e interattivi che rendono le carte sempre più uniche e desiderabili, a partire dalle Topps Rookie Debut Patch Autograph in edizione unica (1/1) e dalle Gold NBA Logoman Patch in edizione limitata. Questi oggetti da collezione accendono la passione dei fan e dei collezionisti di sempre e, allo stesso tempo, permettono a una nuova generazione di appassionati di sentirsi più vicina che mai ai propri campioni NBA preferiti”.