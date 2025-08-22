Ciclismo: Fugatti, oro Magagnotti a mondiali juniores orgoglio del Trentino

© Ufficio Stampa
"Questo straordinario risultato conferma non solo il talento e la determinazione di Alessio, ma anche la grande tradizione ciclistica del nostro territorio. A lui e a tutta la squadra va l'applauso della comunità trentina, orgogliosa di vedere un proprio giovane atleta eccellere ancora una volta sul palcoscenico mondiale". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta il titolo mondiale dell'inseguimento a squadre juniores di ciclismo conquistato in Olanda da Alessio Magagnotti, 18 anni di Avio.
