Olimpiadi, arriva la serie "Winter Heroes" verso Milano Cortina

Tra i protagonisti, alcuni dei nomi più iconici dello sport invernale mondiale: Eileen Gu (Cina), Anna Gasser, Daniel Tschofenig e Paul Verbnjak (Austria), Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi e Hiroto Ogiwara (Giappone), Alice Robinson (Nuova Zelanda), Queralt Castellet (Spagna), Zrinka Ljutić (Croazia), Jesper Tjäder (Svezia), Marcel Hirscher, Joep Wennemars, Angel Daleman e Kjeld Nuis (Paesi Bassi), Iivo Niskanen (Finlandia). Ogni episodio è narrato nella lingua madre dell’atleta ed è disponibile in versione sottotitolata in otto lingue – inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, polacco, spagnolo e cinese – per rendere universale la potenza di queste storie.