Olimpiadi, arriva la serie "Winter Heroes" verso Milano Cortina

© Ufficio Stampa
Dietro ogni medaglia, c’è un viaggio. È questo lo spirito di “Winter Heroes”, la nuova serie in 16 episodi firmata Red Bull Media House, che racconta da vicino la preparazione di alcuni dei più grandi atleti degli sport invernali verso l’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026. Girata tra montagne, piste e skidome di tutto il mondo, la serie porta gli spettatori oltre il lato spettacolare della competizione, per entrare nei momenti più intimi e autentici della vita degli atleti: l’impegno quotidiano, le difficoltà, la dedizione assoluta e il sostegno di chi li accompagna in ogni passo — dalle famiglie agli allenatori, fino alle comunità che li hanno visti crescere.
Tra i protagonisti, alcuni dei nomi più iconici dello sport invernale mondiale: Eileen Gu (Cina), Anna Gasser, Daniel Tschofenig e Paul Verbnjak (Austria), Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi e Hiroto Ogiwara (Giappone), Alice Robinson (Nuova Zelanda), Queralt Castellet (Spagna), Zrinka Ljutić (Croazia), Jesper Tjäder (Svezia), Marcel Hirscher, Joep Wennemars, Angel Daleman e Kjeld Nuis (Paesi Bassi), Iivo Niskanen (Finlandia). Ogni episodio è narrato nella lingua madre dell’atleta ed è disponibile in versione sottotitolata in otto lingue – inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, polacco, spagnolo e cinese – per rendere universale la potenza di queste storie.
Prodotta da Red Bull Media House, “Winter Heroes” è disponibile su Red Bull TV. Un racconto corale di talento, sacrificio e sogno condiviso che anticipa lo spirito dei Giochi Olimpici invernali – un inno alla determinazione e all’umanità che accomunano tutti i protagonisti di questo cammino verso Milano-Cortina 2026.