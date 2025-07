Basket, Nba: Lillard torna a Portland con triennale da 42 milioni di dollari

Il playmaker Damian Lillard è tornato al punto di partenza. La stella Nba ha firmato un contratto triennale del valore di 42 milioni di dollari (36,1 milioni di euro) per accasarsi di nuovo ai Portland Trail Blazers. Lo ha riferito all'Associated Press una persona a conoscenza dell'accordo, a condizione di anonimato, visto che non era stato ancora annunciato ufficialmente. Ad anticipare la notizia è stata Espn. Lillard è stato la sesta scelta al draft Nba del 2012 per i Trail Blazers e ha trascorso 11 stagioni con Portland prima di essere ceduto ai Milwaukee Bucks poco prima della stagione 2023-2024.