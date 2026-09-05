Basket, Mondiali: Capobianco "Sfidare gli Usa è un sogno per chi ama questo sport"

"Come ho già detto nel torneo di qualificazione in Porto Rico, affrontare gli Stati Uniti è un privilegio. Per chi ama questo sport, gli Usa rappresentano il massimo per bellezza e funzionalità. Vedere le nostre ragazze, pronte a metterci il cuore e a dimostrare il loro valore, è motivo di grande orgoglio. Affronteremo una squadra straordinaria, un vero e proprio spot per la pallacanestro, così come noi rappresentiamo una realtà importante sotto altri aspetti". Così Andrea Capobianco, coach dell'Italia di basket femminile. "Per giocarcela, servirà una prestazione quasi perfetta: la loro qualità principale è punire ogni minima sbavatura, difendendo forte per correre in contropiede e creando squilibri in attacco per trovare tiri aperti - aggiunge - Team Usa interpreta un basket totale, sia a metà campo che in transizione. Dovremo mantenere una concentrazione altissima per ridurre al minimo gli errori gratuiti, come palle perse e rimbalzi difensivi concessi. Solo così potremo giocarcela alla pari. Sarà una partita complessa ma è il tipo di sfida che tutti sognano di vivere".