Ciclismo: Pogacar rinnova con Team Emirates fino al 2032 ma la sua stagione è finita

05 Set 2026 - 12:41
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Tadej Pogacar ha rinnovato il proprio contratto con l'Uae Team Emirates fino al 2032. Lo annuncia la stessa squadra sui propri canali social, precisando tra l'altro che il campione sloveno, gravemente infortunatosi alla Vuelta, non tornerà in gara per questa stagione. "L'Uae Team Emirates-XRG è orgoglioso di annunciare che Tadej Pogacar ha prolungato il contratto con la squadra fino alla fine della stagione 2032", si legge nella nota. "Fin dall'inizio, questa squadra mi è sembrata casa. Siamo cresciuti insieme nel corso degli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto fino al 2032 - sottolinea il ciclista - C'è ancora molto che voglio realizzare in questo sport e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che il team ha dimostrato in me e sono entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme".

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