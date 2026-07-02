Basket, Milano annuncia il ritorno di Davon Hall e cambia nome in Armani Olimpia

Hall sarà uno dei leader della squadra e ha firmato un contratto di tre anni: "Sono super felice di poter ritornare a Milano, un posto che considero casa. Non vedo l'ora che la stagione riprenda per poter giocare di nuovo davanti ai tifosi dell'Olimpia e ai miei nuovi compagni di squadra. Sono grato di aver un'altra opportunità di vestire questa maglia e mi auguro davvero che si possano fare cose speciali qui a Milano".