Basket, Milano annuncia il ritorno di Davon Hall e cambia nome in Armani Olimpia

02 Lug 2026 - 15:51
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Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato due giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano, con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. Una scelta precisa per ribadire la simbiosi tra la proprietà e la squadra ed enfatizzare la legacy di Giorgio Armani, scomparso nel settembre dello scorso anno e tra i più vincenti patron della storia di Milano.

Hall sarà uno dei leader della squadra e ha firmato un contratto di tre anni: "Sono super felice di poter ritornare a Milano, un posto che considero casa. Non vedo l'ora che la stagione riprenda per poter giocare di nuovo davanti ai tifosi dell'Olimpia e ai miei nuovi compagni di squadra. Sono grato di aver un'altra opportunità di vestire questa maglia e mi auguro davvero che si possano fare cose speciali qui a Milano". 

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