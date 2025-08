F1, Verstappen: "Non è un buon weekend, nulla ha funzionato bene"

"Non è stato un gran weekend e niente ha funzionato davvero bene. Per tutto il weekend siamo stati fuori ritmo e abbiamo faticato con l'aderenza, e purtroppo questo ha significato che ogni giro in qualifica è stato una lotta. Non avevamo un buon bilanciamento della vettura nei giri e avevamo una sensazione di aderenza piuttosto bassa sull'asse anteriore e posteriore. Abbiamo provato molto durante il weekend e non abbiamo ottenuto molte risposte". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen commenta l'ottavo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria. "Niente ha fatto una grande differenza, il che è stato strano perché di solito otteniamo una risposta quando modifichiamo l'assetto della vettura durante il weekend. Non è stata una grande prestazione, ma abbiamo massimizzato tutto il possibile e indagheremo ulteriormente in vista di domani. Oggi non avevamo un gran ritmo e domani sarà difficile superare le vetture davanti, ma non si sa mai cosa può succedere", ha aggiunto.