Basket, Fiba-Nba: Petrucci incontra a Roma Garbajosa e Novak

10 Dic 2025 - 17:47

Il presidente Fip Giovanni Petrucci, accompagnato dal segretario generale Fip Maurizio Bertea, ha incontrato oggi a Roma il presidente Fiba Europe Jorge Garbajosa e l'executive director iba Europe Kamil Novak. "Molti gli argomenti di interesse globale affrontati nel corso della visita, che è stata l'occasione per approfondire lo stato attuale dell'interlocuzione tra Fiba e Nba con l'obiettivo dichiarato del varo di una nuova Lega Europea - si legge in una nota della Federbasket - Tale scenario prevede la creazione di una Lega, a partire dalla stagione 2027/2028, composta da 12 club selezionati più altri 4 club che vi accederanno sulla base di un modello competitivo, meritocratico e piramidale. Tutti i club partecipanti dovranno sempre e comunque prendere parte al massimo campionato professionistico nazionale. Il calendario internazionale osserverà le pause necessarie per il rilascio degli atleti convocati dalle rispettive squadre Nazionali, superando le problematiche affrontate nelle ultime stagioni. Il presidente Petrucci, al termine dell'incontro, svoltosi nel consueto clima di grande cordialità, ha rinnovato i sensi del più ampio sostegno italiano all'attuale governance Fiba".

