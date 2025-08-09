Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Europeo U16: azzurrini sconfitti 70-49 dalla Lettonia

09 Ago 2025 - 20:12

Nella seconda giornata dell'Europeo di basket di scena a Tbilisi, in Georgia, l'Italia è sconfitta dalla Lettonia per 49-70. Mattia Sguazzin è stato il miglior realizzatore con 14 punti. Gara complessa per gli azzurri, costretti a inseguire dalle prime battute i lettoni, scappati via sul +15 (17-32) a 5 minuti dall'intervallo lungo. Sguazzin è il principale riferimento offensivo, e i suoi 10 punti nel secondo periodo sono preziosi alla causa degli azzurri, che dimezzano lo svantaggio e vanno negli spogliatoi sul 27-35. Con la giornata decisamente 'no' dall'arco (1/13) e i baltici padroni a rimbalzo, gli azzurrini hanno poche frecce nell'arco per poter ribaltare le sorti dell'incontro. Negli ultimi minuti la forbice si amplia sensibilmente, fino al definitivo -21. Domani, 10 agosto, ultimo impegno del Girone D, contro la Grecia (palla a due alle ore 14).

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

I più visti di Altri Sport

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Sinner nella storia

Sinner nella storia

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:35
Baseball, Europeo U23: l'Italia cede all'Olanda e chiude quarta
20:12
Basket, Europeo U16: azzurrini sconfitti 70-49 dalla Lettonia
19:31
Ciclismo, Giro Polonia: Langellotti vince 6.a tappa ed è nuovo leader
18:18
Ciclismo: Ciccone vince ultima tappa Vuelta a Burgos, corsa a Del Toro
18:02
Tennis: Nadal diventa padre per la seconda volta, è nato Miguel