Basket, Europeo U16: azzurrini sconfitti 70-49 dalla Lettonia

Nella seconda giornata dell'Europeo di basket di scena a Tbilisi, in Georgia, l'Italia è sconfitta dalla Lettonia per 49-70. Mattia Sguazzin è stato il miglior realizzatore con 14 punti. Gara complessa per gli azzurri, costretti a inseguire dalle prime battute i lettoni, scappati via sul +15 (17-32) a 5 minuti dall'intervallo lungo. Sguazzin è il principale riferimento offensivo, e i suoi 10 punti nel secondo periodo sono preziosi alla causa degli azzurri, che dimezzano lo svantaggio e vanno negli spogliatoi sul 27-35. Con la giornata decisamente 'no' dall'arco (1/13) e i baltici padroni a rimbalzo, gli azzurrini hanno poche frecce nell'arco per poter ribaltare le sorti dell'incontro. Negli ultimi minuti la forbice si amplia sensibilmente, fino al definitivo -21. Domani, 10 agosto, ultimo impegno del Girone D, contro la Grecia (palla a due alle ore 14).