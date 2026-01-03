Logo SportMediaset

Basket, Dusmet (Trento): "Trieste pronti a competere su ogni possesso"

03 Gen 2026 - 12:24

 "Abbiamo davanti una sfida molto importante contro Trieste. È una squadra atletica, che fa del ritmo una delle caratteristiche principali del proprio attacco. Servirà una partita di grande attenzione, soprattutto in campo aperto, cercando di limitarli e di essere ancora più solidi rispetto alla gara giocata in settimana contro Londra. Dovremo rimanere fedeli alle nostre regole per tutti i 40 minuti ed essere pronti a competere su ogni possesso. Ci auguriamo inoltre che il nostro pubblico possa darci una grande mano, trasmettendoci energia e sostegno per tutta la partita". Lo ha detto Davide Dusmet, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, alla vigilia del march interno contro Pallacanestro Trieste. Palla a due domani alle 17.

