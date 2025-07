Basket: Brescia, esteso contratto Jason Burnell fino al 2026

Pallacanestro Brescia ha raggiunto l'accordo per l'estensione contrattuale fino al giugno 2026 di Jason Scott Burnell. L'ala indosserà così la canotta della Pallacanestro Brescia per la terza stagione consecutiva. "Durante l'annata appena conclusa ha fatto registrare 12,0 punti, conditi da 4,6 rimbalzi e 2,2 assist ad ogni allacciata di scarpe, ricoprendo, in uscita dalla panchina, un ruolo cruciale nel roster a disposizione dello staff tecnico biancoblu e capace, in diverse occasioni, di sovvertire l'inerzia della gara, grazie alla sua energia e determinazione, che han fatto di lui un leader emotivo e carismatico per i compagni di squadra - si legge in una nota - Questa sua attitudine ha permesso a Jason Burnell di ottenere il premio individuale di 'sesto uomo' degli LBA Playoff 2025, dove la Germani Brescia si è dovuta arrendere solo in finale al cospetto della Virtus Segafredo Bologna". "A Brescia mi trovo benissimo ed è anche per questa ragione che, nel mese di marzo, ho scelto di firmare ancora per la Pallacanestro Brescia. Amo Brescia, mi ha fatto crescere sia come uomo, che come giocatore- ha dichiarato Burnell - La Società mi è stata vicina in un momento di vita difficile per la mia famiglia. Non lo dimenticherò mai. Ho rispettato e rispetterò Mauro Ferrari come un secondo padre, i suoi consigli sono stati un vero tesoro per me. L'Eurolega è il mio sogno, ma durante la prossima stagione giocherò duramente per la città di Brescia, più di quanto fatto quest'anno. A presto!".