Barnabà-Cosetti, coppia d'argento: il bacio sul podio dopo le medaglie nello stesso giorno

Elisa Cosetti in mattinata, il fidanzato Andrea Barnabà nel pomeriggio. Al Pont de Bir-Hakeim di Parigi si celebrano gli azzurri, ma anche l'amore, grazie a due medaglie d'argento "in famiglia" arrivate nella stessa giornata, nei tuffi dalle grandi altezze.
Il bacio sul podio con il magnifico sfondo della Tour Eiffel, nelle interviste dopo le gare, conferma il legame sentimentale tra i due tuffatori triestini, 24 anni Elisa e 22 anni Andrea.
Barnabà ha citato il destino: "È la prima medaglia così pesante, è stata una gara piena di adrenalina. Gareggiare con Elisa mi ha dato energia. Quando l'ho vista seconda mi sono emozionato e volevo raggiungere lo stesso risultato. È stato destino e questo mi ha reso ancora più felice".
Emozioni all'unisono anche per Cosetti: "Ci alleniamo insieme e questo ci ha portato a conoscerci benissimo, a sapere perfettamente di cosa ha bisogno l'altro. È un rapporto splendido che ci spinge oltre anche nella ricerca della performance sportiva".
Dopo il bacio, tra i presenti a Parigi qualcuno scherza: "Manca solo la proposta di matrimonio ai piedi della Torre". Elisa Cosetti sorride e frena: "Non corriamo, è ancora troppo presto".