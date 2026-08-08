MotoGP, Bagnaia e Marquez in coro: "Nessuno si aspettava questo degrado della gomma"

Nel sabato della tripletta Aprilia, il team ufficiale della Ducati ha mandato in scena una delle sue peggiori prestazioni dell'anno, con Marc Marquez sceso fino al nono posto e Pecco Bagnaia addirittura sul fondo della classifica Sprint. Lo spagnolo, però, la prende con filosofia. "Il degrado della gomma? Penso che nessuno se lo aspettava, sono contento perché oggi mi sono sentito bene sulla moto, sia in qualifica che nei primi giri. Dobbiamo capire cosa è successo con la gomma dietro, se sono stato io, mi può aiutare il setup... Io l'ho sofferto molto, ero quarto e lottavo per il podio e ho finito nono, dobbiamo capire se io posso aiutare la gomma o il team mi può aiutare a gestirla domani. Il feeling però è buono", ha detto. Sulla gara di domani: "Una cosa è essere veloce in un giro e un'altra è essere forti nel passo. Il nostro obiettivo ottimista è fare quinto o sesto" ha detto Marquez.