MotoGP, Bagnaia e Marquez in coro: "Nessuno si aspettava questo degrado della gomma"

08 Ago 2026 - 18:54
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Nel sabato della tripletta Aprilia, il team ufficiale della Ducati ha mandato in scena una delle sue peggiori prestazioni dell'anno, con Marc Marquez sceso fino al nono posto e Pecco Bagnaia addirittura sul fondo della classifica Sprint. Lo spagnolo, però, la prende con filosofia. "Il degrado della gomma? Penso che nessuno se lo aspettava, sono contento perché oggi mi sono sentito bene sulla moto, sia in qualifica che nei primi giri. Dobbiamo capire cosa è successo con la gomma dietro, se sono stato io, mi può aiutare il setup... Io l'ho sofferto molto, ero quarto e lottavo per il podio e ho finito nono, dobbiamo capire se io posso aiutare la gomma o il team mi può aiutare a gestirla domani. Il feeling però è buono", ha detto. Sulla gara di domani: "Una cosa è essere veloce in un giro e un'altra è essere forti nel passo. Il nostro obiettivo ottimista è fare quinto o sesto" ha detto Marquez.

Prova a mostrarsi sorridente anche Bagnaia: "Era un po' che non mi capitava di non poter toccare col ginocchio nelle curve a destra, il calo è stato importante, il problema in generale è non avere grip e dover forzare tanto la moto per farla girare. Il consumo è tanto. Son partito bene, ero 12°, ma non ne avevo. C'erano tanti piloti che andavano più forte. Fortunatamente in Ducati c'è un pilota che sta facendo la differenza, che è Alex, quindi cercheremo di capire come fa. Al quarto giro ho iniziato a non poter più inserire nelle curve a destra, alla fine non toccavo più col ginocchio. Domani? Un lavoro diverso da fare, cercar di capire come trovare il feeling che ci manca e capire come mai non abbiamo completamente grip dietro. Fisicamente ho dolore, ma gli antidolorifici aiutano e non influiscono sulla guida".

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