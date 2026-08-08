Europei nuoto: Marchand non al top, rinuncia ai 200 e 400 misti

Léon Marchand rinuncia per un infortunio all'adduttore a gareggiare nei 200 e 400 metri misti degli Europei di nuoto. Lo annuncia la Federazione francese in un comunicato. "L'evoluzione dell'infortunio è favorevole e la cicatrizzazione è in gran parte completata. Tuttavia, affrontare i 200 e 400 metri misti comporta un rischio, seppur non elevato, di ricaduta e, per preservare il prosieguo della competizione, si è deciso di non partecipare a queste gare", ha spiegato Sébastien Le Garrec, medico della nazionale francese. Il padrone di casa non sarà dunque in vasca nelle sue due gare preferite, ma rimane iscritto, per il momento, ai 200 metri farfalla e ai 400 metri stile libero, prove che dovrebbero sollecitare meno l'infortunio all'adduttore, rimediato lo scorso 30 giugno durante le batterie dei 200 metri rana dei campionati francesi di nuoto.