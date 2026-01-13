Australian Open: Stefanini e Ambrosio avanti nelle qualificazioni, fuori Pieri

Si è completato - per le tenniste italiane - il primo turno delle qualificazioni femminili degli Australian Open 2026 (giovedì 15 il sorteggio dei main draw e domenica 18 il via alle sfide) sul cemento di Melbourne Park. Dopo Lucia Bronzetti, hanno superato l'esordio anche Stefanini ed Ambrosio. Avanza Lucrezia Stefanini, n.139 Wta e 26esima testa di serie delle quali, grazie al 6-4 6-2 rifilato in un'ora e 38 minuti, all'olandese Eva Vedder, n.223 del ranking. Prossima avversaria per la 27enne di Carmignano - mercoledì - la statunitense Whitney Osuigwe, 23enne di Bradenton, Florida, n.152 Wta, già battuta al primo turno dell'ITF da 100mila dollari di Macon (cemento) nel 2024. Bene anche Silvia Ambrosio, n.214 Wta, che ha regolato per 6-1 6-2, in un'ora e 29 minuti, la messicana Ana Sofia Sanchez, n.191 del ranking. Per la 28enne nata a Gießen, in Germania, da genitori salernitani il prossimo ostacolo - sempre mercoledì - sarà la tedesca Tamara Korpatsch, n.124 Wta, mai affrontata in carriera. Semaforo rosso, invece, per Jessica Pieri, n.228 Wta, che ha ceduto per 7-6 (4) 2-6 6-4, dopo una maratona di due ore e 39 minuti, alla francese Harmony Tan, n.215 del ranking.