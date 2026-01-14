Australian Open, da Sinner a Paolini: Italia con 5 teste di serie

Cinque azzurri, quattro nel torneo maschile e una nel femminile, saranno teste di serie all'Australian Open. In singolare ci sono Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22), tra le donne l'unica è Jasmine Paolini (7). Nel torneo maschile, il numero 1 del mondo e del tabellone è Carlos Alcaraz che potrebbe scontrarsi in finale con Jannik Sinner: sarebbe il loro quarto confronto consecutivo in una finale Slam, il primo a Melbourne. Alexander Zverev è la terza testa di serie mentre il 10 volte campione Novak Djokovic inizia il suo 21/o Open australiano come numero 4 del tabellone. Daniil Medvedev, campione dello US Open 2021 e tre volte finalista in Australia, reduce dal titolo vinto a Brisbane, è l'unico campione Slam non compreso tra le prime quattro teste di serie in singolare maschile. Nel torneo femminile la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff sono le prime tre teste di serie per il secondo anno consecutivo. Madison Keys, vincitrice a sorpresa lo scorso anno, torna come testa di serie numero 9. La detentrice del titolo, che 12 mesi fa ha conquistato a Melbourne il suo primo titolo Slam, è una delle quattro tenniste statunitensi presenti tra le prime 10 teste di serie.