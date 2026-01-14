Australian Open, da Sinner a Paolini: Italia con 5 teste di serie

Cinque azzurri, quattro nel torneo maschile e una nel femminile, saranno teste di serie all'Australian Open. In singolare ci sono Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) e Luciano Darderi (22), tra le donne l'unica è Jasmine Paolini (7). Nel torneo maschile, il numero 1 del mondo e del tabellone è Carlos Alcaraz che potrebbe scontrarsi in finale con Jannik Sinner: sarebbe il loro quarto confronto consecutivo in una finale Slam, il primo a Melbourne. Alexander Zverev è la terza testa di serie mentre il 10 volte campione Novak Djokovic inizia il suo 21/o Open australiano come numero 4 del tabellone. Daniil Medvedev, campione dello US Open 2021 e tre volte finalista in Australia, reduce dal titolo vinto a Brisbane, è l'unico campione Slam non compreso tra le prime quattro teste di serie in singolare maschile. Nel torneo femminile la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff sono le prime tre teste di serie per il secondo anno consecutivo. Madison Keys, vincitrice a sorpresa lo scorso anno, torna come testa di serie numero 9. La detentrice del titolo, che 12 mesi fa ha conquistato a Melbourne il suo primo titolo Slam, è una delle quattro tenniste statunitensi presenti tra le prime 10 teste di serie.
Nel torneo femminile la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff sono le prime tre teste di serie per il secondo anno consecutivo. Madison Keys, che l'anno scorso ha annullato un match point e sorpreso Swiatek in semifinale, per poi battere in finale la due volte campionessa in carica Sabalenka, torna come testa di serie numero 9. La detentrice del titolo, che 12 mesi fa ha conquistato qui il suo primo titolo Slam, è una delle quattro tenniste statunitensi presenti tra le prime 10 teste di serie. Tra le prime 32 del tabellone troviamo altre sei giocatrici con almeno un major all'attivo: Elena Rybakina (5), Naomi Osaka (16), Jelena Ostapenko (24), Sofia Kenin (27), Emma Raducanu (28) e Marketa Vondrousova (32).