Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atp Finals, Auger-Aliassime: "Stimolante iniziare contro Sinner, se lo batto..."

09 Nov 2025 - 16:22
© Getty Images

© Getty Images

"Questo è un torneo diverso da tutti gli altri, sai che ogni partita può essere dura e probabilmente io inizio il torneo con la sfida più dura, il che è stimolante, in un certo senso, perché penso che vincere una partita come questa ti dia la sicurezza di poter andare molto lontano in questo torneo". A dirlo, nella conferenza stampa dopo il suo ingresso nel tabellone degli 8 campioni in gara alle Atp Finals di Torino, è Felix Auger-Aliassime, che domani farà la sua partita d'esordio contro il campione in carica e idolo di casa, Jannik Sinner. "Se non passa, non passa - aggiunge -, ma mi preparo per essere un po' meglio di quanto non fossi a Parigi. E non vedo l'ora, ovviamente, di affrontarlo e anche l'atmosfera che si respira sarà probabilmente fantastica", conclude il canadese.

Ultimi video

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:22
Atp Finals, Auger-Aliassime: "Stimolante iniziare contro Sinner, se lo batto..."
16:21
Ciclismo: altre due medaglie per l'Italia agli Europei cross
15:12
Canottaggio: Mondiali Beach Sprint, doppio misto Cesarini-Ceccarino fuori ai quarti
14:12
Rugby, Garbisi: "Italia coraggiosa contro l'Australia"
13:48
ATP Finals: esordio vincente nel doppio per Granollers-Zeballos