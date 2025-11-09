Atp Finals, Auger-Aliassime: "Stimolante iniziare contro Sinner, se lo batto..."

"Questo è un torneo diverso da tutti gli altri, sai che ogni partita può essere dura e probabilmente io inizio il torneo con la sfida più dura, il che è stimolante, in un certo senso, perché penso che vincere una partita come questa ti dia la sicurezza di poter andare molto lontano in questo torneo". A dirlo, nella conferenza stampa dopo il suo ingresso nel tabellone degli 8 campioni in gara alle Atp Finals di Torino, è Felix Auger-Aliassime, che domani farà la sua partita d'esordio contro il campione in carica e idolo di casa, Jannik Sinner. "Se non passa, non passa - aggiunge -, ma mi preparo per essere un po' meglio di quanto non fossi a Parigi. E non vedo l'ora, ovviamente, di affrontarlo e anche l'atmosfera che si respira sarà probabilmente fantastica", conclude il canadese.