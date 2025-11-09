Atp Finals: Musetti quinto italiano di sempre qualificato

Lorenzo Musetti è il 149esimo giocatore a partecipare alle Nitto Atp Finals, il quinto italiano di sempre dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. L'Italia raggiunge così, per numero di giocatori, la Germania (Becker, Stich, Kiefer, Schuettler e Zverev) e la Russia (Kafelnikov, Safin, Davydenko, Rublev e Medvedev). Soltanto 7 nazioni hanno avuto più giocatori dell'Italia alle Atp Finals: in ordine alfabetico Argentina 8, Australia 7, Repubblica Ceca 8, Spagna 16, Francia 8, Svezia 11 e Stati Uniti 34 (compreso Shelton, secondo esordiente del 2025, 148esimo qualificato di sempre). Nella storia di questo torneo, arrivato quest'anno alle 56esima edizione, soltanto 9 giocatori sono riusciti a collezionare almeno 10 qualificazioni: Federer e Djokovic 18, Nadal 17, Connors 16, Agassi 15, Lendl 13, Becker e Sampras 11, Edberg 10. Per numero di partite vinte comanda Federer con 59, secondo Djokovic con 50 e terzo Lendl con 39. Per partecipazioni (differente dalle qualificazioni) invece Federer 17, Djokovic 16, Agassi 13, Lendl 12, Becker, Sampras, Nadal e Connors 11.