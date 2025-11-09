Atp Finals, Alcaraz: "Assenza Djokovic? Non mentirò, meglio giocare con Musetti"

"Avere uno come Novak nel gruppo è sempre dura. La sua esperienza in questo torneo e il suo livello sui campi indoor è piuttosto buona. Ho perso contro di lui nel 2023 e ho giocato alla grande. Mi ha distrutto. A essere onesto, preferisco giocare con Lorenzo. Non mentirò". Lo ha detto sorridendo Carlos Alcaraz in conferenza stampa alle Atp Finals di Torino, dopo il successo all'esordio contro Alex De Minaur, commentando il forfait di Novak Djokovic, rimpiazzato nel girone 'Jimmy Connors' dall'italiano Lorenzo Musetti. "Se è qui se lo merita per il livello che ha messo in campo nei tornei che ha disputato quest'anno e per la qualità che ha mostrato, davvero alta - ha aggiunto lo spagnolo - Vedremo come andrà e come si adatterà, ma sono sicuro che farà bene".