Rugby, Garbisi: "Italia bella e coraggiosa con l'Australia"

09 Nov 2025 - 19:29

L'entusiasmo per la vittoria sull'Australia è il compagno di viaggio per gli azzurri dell'Italrugby che da Udine raggiungeranno oggi Torino in treno per cominciare domani la preparazione verso il secondo test match di novembre, sabato prossimo contro il Sudafrica. Al 26-19 per l'Italia ha contribuito Paolo Garbisi, molto preciso nelle punizioni e nelle trasformazioni delle due mete, e l'azzurro ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra, "una bella Italia fin dal primo minuto". "Era una cosa che ci eravamo prefissati dall'inizio - ha dichiarato l'apertura del Tolone - e volevamo iniziare bene. Abbiamo perso un po' il possesso verso la fine del primo tempo andando a concedere qualche opportunità in più a loro che, da grande squadra, hanno sfruttato, ma siamo riusciti a rimanere sempre incollati al punteggio. Abbiamo sfruttato al meglio la superiorità numerica nel secondo tempo e siamo stati bravi in difesa a reggere l'attacco australiano - ha detto ancora Garbisi -. E' stata una Italia coraggiosa, abbastanza precisa, con tanto cuore ma con alcune cose da mettere al proprio posto per la prossima partita".

19:29
