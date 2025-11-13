Logo SportMediaset

Tennis, Sonego cambia ancora coach: finita la collaborazione con Colangelo

13 Nov 2025 - 12:46
© italyphotopress

© italyphotopress

"Grazie Fabio, per la dedizione e la passione che hai messo in ogni giorno di lavoro insieme. La tua presenza, la serenità e la fiducia che sei riuscito a trasmettermi mi hanno aiutato nella crescita come persona e come atleta". Così il tennista azzurro Lorenzo Sonego, in un post Instagram, annuncia la fine della collaborazione con il suo coach Fabio Colangelo, che era con lui dall'aprile 2024. Nel commento a una foto che li ritrae abbracciati, il torinese scrive che "il risultato dei quarti di finale in Australia resterà un traguardo importante e un ricordo che porterò per sempre nel cuore, ma quello che conta di più è averti avuto al mio fianco in un momento particolarmente significativo della mia carriera. Grazie", aggiunge il tennista chiudendo il messaggio con l'emoji di un cuore. 

