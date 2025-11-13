Ghiaccio, al via coppa di speed-skating: 17 azzurri a Salt Lake

Parte la coppa del mondo di speed skating. Nella stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano-Cortina, nel fine settimana (14-16 novembre) scatta a Sal Lake City l'ISU World Cup, il massimo circuito internazionale del pattinaggio velocità su pista lunga. L'Italia, ai vertici della disciplina, sarà presente nello Utah con 17 azzurri. All'appuntamento statunitense, faranno poi seguito quelli di Calgary (21-23 novembre), Heerenveen (5-7 dicembre), Hamar (12-14 dicembre) e Inzell (23-25 gennaio). In campo maschile, saranno impegnati sul ghiaccio dello Utah Olympic Oval, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli e Alessio Trentini. Tra le donne Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Alice Marletti, Serena Pergher, Linda Rossi, Emily Tormen e Maybritt Vigl.