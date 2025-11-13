Logo SportMediaset

Boxe, non solo Tyson: Jake Paul punta a incontro con Joshua

13 Nov 2025 - 13:50

Dopo l'incontro evento con Mike Tyson (con 65 milioni di streaming contemporanei) il pugile youtuber Jake Paul si prepara ad affrontare un altro ex campione dei pesi massimi, Anthony Joshua. Lo riporta il Guardian, secondo cui sarebbe ai dettagli l'accordo tra i due atleti per un incontro da svolgersi a Miami il 19 o il 26 dicembre prossimo. L'intesa sarebbe in via di definizione, al punto che - stando al quotidiano britannico - lo show dovrebbe essere annunciato da Netflix lunedì prossimo. In un primo momento Paul avrebbe dovuto affrontare Gervonta Davis il 14 novembre a Kaseya Center, ma l'evento è stato cancellato quando Davis è stato accusato di violenza domestica dall'ex compagna Courtney Rossel. Dopo l'annullamento Paul ha attaccato Davis su X, definendolo un "vero e proprio pezzo di spazzatura ambulante". Da lì la ricerca di un nuovo sfidante: si sono valutati nomi di Ryan Garcia e Terence Crawford, prima di intensificare i contatti con Joshua, che non combatte dal settembre 2024, quando venne battuto da Daniel Dubois. 

