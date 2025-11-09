Logo SportMediaset

Scherma, Coppa del mondo di fioretto: oro azzurre a Palma de Maiorca

09 Nov 2025 - 20:59

Parte bene la stagione dell'Italia del fioretto guidata dal Ct Simone Vanni in coppa del mondo. Nelle prove a squadre arrivano due medaglie a Palma de Maiorca: successo delle azzurre Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini, protagoniste in competizione dominata e chiusa con il successo in finale sugli Stati Uniti. Brilla d'argento invece la squadra maschile con Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, fermati solo nell'ultimo atto dai russi dell'AIN. Le fiorettiste hanno battuto la Romania (45-28) negli ottavi, la Cina (45-23) nei quarti e il Giappone (42-26) in semifinale, conquistando così il pass per la finale vinta 45-32 che vale la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo. Gli azzurri hanno superato agli ottavi la Gran Bretagna (45-31), ai quarti Hong Kong (45-39) e in semifinale la Germania (45-27). Il ko in finale per 45-36. Cinque le medaglie in questo esordio di coppa, di cui due ori, un argento e due bronzi). Ieri, infatti, nelle gare individuali erano arrivati il successo di Martina Favaretto nella prova femminile e il doppio bronzo nella competizione maschile con le firme di Guillaume Bianchi e Tommaso Martini.

