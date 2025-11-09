Scandalo scommesse Usa, incriminati due giocatori di baseball

Due giocatori della squadra di baseball americana Cleveland Guardians di Mlb, Emmanuel Claseee Luis L. Ortiz, sono stati incriminati la manipolazione di scommesse su singoli lanci. Lo riportano i media americani citando l'ufficio del procuratore di New York. Ortiz è già stato arrestato a Boston, mentre Clase non è in custodia cautelare. Il dipartimento di Giustizia ha incriminato i due atleti per frode telematica, associazione a delinquere per influenzare competizioni sportive tramite corruzione e riciclaggio di denaro. Rischiano fino a 65 anni di carcere.