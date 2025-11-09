Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ciclismo: Vingegaard vince l'ultima gara stagionale, Milan 2/o

09 Nov 2025 - 20:48

Il danese Jonas Vingegaard ha chiuso con una vittoria la sua stagione, imponendosi per distacco nel Criterium di Saitama, in Giappone. Il secondo posto è andato all'italiano Jonathan Milan, che ha battuto nella volata del gruppo l'australiano Kaden Groves e Davide Stella. Il campione della Visma-Lease a Bike era caduto a tre quarti del percorso ma è stato in grado di risalire in sella, aiutato da Stella, e riagganciare la testa della corsa dove ha pedalato insieme con lo sloveno Primoz Roglic prima di sferrare l'attacco decisivo all'ultimo giro. Vingegaard ha detto di sentirsi quasi del tutto recuperato dopo la caduta al Giro dei Paesi Baschi 2024, che gli causò gravi lesioni. "Tornare al top ha richiesto un po' più di tempo di quanto pensassi - ha detto -. Non sai mai dopo brutta caduta come quella se tornerai allo stesso livello di prima e ora spero di essermi davvero lasciato l'incidente alle spalle".

Ultimi video

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:27
Rugby, Russell Crowe celebra vittoria azzurri contro Australia: "Spettacolare"
21:20
Scandalo scommesse Usa, incriminati due giocatori di baseball
20:59
Scherma, Coppa del mondo di fioretto: oro azzurre a Palma de Maiorca
20:48
Ciclismo: Vingegaard vince l'ultima gara stagionale, Milan 2/o
19:29
Rugby, Garbisi: "Italia bella e coraggiosa con l'Australia"