Ciclismo: Vingegaard vince l'ultima gara stagionale, Milan 2/o

Il danese Jonas Vingegaard ha chiuso con una vittoria la sua stagione, imponendosi per distacco nel Criterium di Saitama, in Giappone. Il secondo posto è andato all'italiano Jonathan Milan, che ha battuto nella volata del gruppo l'australiano Kaden Groves e Davide Stella. Il campione della Visma-Lease a Bike era caduto a tre quarti del percorso ma è stato in grado di risalire in sella, aiutato da Stella, e riagganciare la testa della corsa dove ha pedalato insieme con lo sloveno Primoz Roglic prima di sferrare l'attacco decisivo all'ultimo giro. Vingegaard ha detto di sentirsi quasi del tutto recuperato dopo la caduta al Giro dei Paesi Baschi 2024, che gli causò gravi lesioni. "Tornare al top ha richiesto un po' più di tempo di quanto pensassi - ha detto -. Non sai mai dopo brutta caduta come quella se tornerai allo stesso livello di prima e ora spero di essermi davvero lasciato l'incidente alle spalle".