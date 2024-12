Atletica, Stano domina nella 35 km di marcia a Dublino con un grande crono

Massimo Stano, al rientro dopo le Olimpiadi di Parigi, chiude il suo 2024 agonistico con una brillante vittoria sui 35 km della prova Bronze del World Race Walking Tour, disputato al St Anne's Park di Dublino, con l'eccellente tempo di 2h24'19 grazie al quale sfiora di circa un minuto il suo record europeo di 2h23'14, ottenuto a Eugene nel 2022 in occasione dell'oro mondiale, e realizza ampiamente il minimo necessario per la partecipazione ai campionati iridati in Giappone del settembre 2025, fissato a 2h28'00. Nella capitale irlandese il marciatore azzurro, campione olimpico sui 20 km a Tokyo 2020, domina la competizione con grande sicurezza davanti al messicano Ricardo Ortiz secondo in 2h26'15, e al brasiliano argento di Parigi sulla 20 km, Caio Bonfim, terzo in 2h27'48.